الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مخيم بلاطة وحوارة وقلقيلية وأريحا والخليل(فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر الأربعاء، مخيم بلاطة وبلدة حوارة بنابلس ومدينة قلقيلية وأريحا من محاور عدة، وشنت حملة اعتقالات موسعة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن آليات تابعة لجيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، وفرق مشاة، اقتحمت قلقيلية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.





وداهم جنود قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في المناطق التي شملها الاقتحام، وهي حي كفر سابا، وحي النقار، وحي القرعان، وشارع السوق، وشارع جلجولية، ومحيط مقر جامعة القدس المفتوحة.





بينما أفاد شهود عيان أن القناصة انتشروا على أسطح بعض المنازل والبنايات.

في السياق، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، في مدينة الخليل. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب قرب مفترق المدارس بالمدينة، ما أدى لإصابته بالرصاص في قدمه.

وشهدت الخليل اقتحاما نفذته قوات الاحتلال طال أحياء عدة في المدينة، وشمل اعتقال عدد من المواطنين.





وقبل ساعات، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بوقوع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عين السلطان ومخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية.





ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (تاريخ انطلاق عملية طوفان الأقصى) أدى عدوان جيش الاحتلال على الضفة الغربية إلى استشهاد 163 فلسطينيا، واعتقلت قواته 2215 فلسطينيًا بحسب مصادر رسمية.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حربا مدمّرة” على غزة، أدت إلى استشهاد 10 آلاف و328 فلسطينيا بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة و631 مسنا، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.