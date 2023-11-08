نيجيريا تلغي زيارة لرئيس وزراء التشيك بعد دعمه إسرائيل في حربها على غزة

أعلنت وكالة الأنباء التشيكية أن نيجيريا ألغت، الثلاثاء، زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إلى العاصمة أبوجا بسبب دعم التشيك لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وذكرت الوكالة استنادًا إلى مصادر دبلوماسية أن إلغاء الزيارة جاء نتيجة تصويت تشيكيا برفض مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة التشيكية فاكلاف سمولكا، في تصريح صحفي، أن نيجيريا أبلغتهم بأنها ليست بوضع مناسب للزيارة ولتنظيم المنتدى الاقتصادي المخطط عقده خلالها.

ونتيجة لإلغاء نيجيريا الزيارة، يواصل رئيس الوزراء التشيكي مباحثاته في الكاميرون ضمن جولة إفريقية بدأها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.