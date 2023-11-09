أبو حمزة: مستعدون للإفراج عن امرأة وفتى من المحتجزين الإسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية (فيديو)
مدة الفيديو 07 minutes 01 seconds
9/11/2023-|آخر تحديث: 9/11/202311:26 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح اثنين من المحتجزين الإسرائيليين، وهما امرأة وفتى، لأسباب إنسانية وطبية.
وأضاف الناطق العسكري باسم سرايا القدس أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ حال توافرت الشروط الملائمة ميدانيًا وأمنيًا.
وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة أبو حمزة:
- نخلي مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو في ظل القصف الهمجي على كل شبر في غزة
- مستعدون للإفراج عن المحتجزة حنا كاتسير والفتى ياغيل يعقوب لأسباب إنسانية
- المقاومة بألف خير وعدونا الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة
- مقاومونا يصدون أرتال الدبابات ومرتزقة العدو في كافة محاور القتال
- شعبنا يتعرض لأبشع أنواع الجرائم والمجازر في ظل صمت مطبق
- نواجه حربًا كونية هدفها إبادة شعبنا الفلسطيني والعدو يستهدف كل شيء حتى أسراه
- نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى ونقف كتفًا بكتف مع كتائب القسام
المصدر : الجزيرة مباشر