أبو حمزة: مستعدون للإفراج عن امرأة وفتى من المحتجزين الإسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية (فيديو)

قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح اثنين من المحتجزين الإسرائيليين، وهما امرأة وفتى، لأسباب إنسانية وطبية.

وأضاف الناطق العسكري باسم سرايا القدس أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ حال توافرت الشروط الملائمة ميدانيا وأمنيا.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة أبو حمزة: