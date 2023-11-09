استشهاد 26 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة الحجازي في رفح (فيديو)

واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة لليوم الـ34 على التوالي، مخلّفًا المزيد من الشهداء والجرحى، خاصة من النساء والأطفال.

وقصف الاحتلال صباح اليوم الخميس، منزلًا في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بالرغم من أنه أعلن سابقًا أنه يكثف غاراته في الشمال فقط مطالبًا السكان بالنزوح جنوبًا، وعدّها “مناطق آمنة”.

وحسب مصادر للجزيرة مباشر، فقد استشهد 26 فلسطينيًا بالإضافة لعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزل عائلة الحجازي غربي رفح.

وفي مشاهد خاصة للجزيرة مباشر، ظهر المبنى مهدمًا بالكامل، وعدد كبير من الأهالي يحاولون إزالة الركام لإنقاذ الأحياء تحت الأنقاض وانتشال الجثامين.

وتشهد المنازل جنوبي قطاع غزة، اكتظاظًا بالسكان الذين نزحوا من الشمال، هروبًا من غارات الاحتلال الإسرائيلي.

وحتى الآن أودت غارات الاحتلال بحياة 10 آلاف و812 فلسطينيًا، منهم 4412 طفلًا وإصابة أكثر من 26 ألفًا آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.