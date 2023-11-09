البيت الأبيض: إسرائيل توافق على هدن لمدة أربع ساعات في شمال غزة بدءا من اليوم

قال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ هدنًا لمدة 4 ساعات في شمال غزة ابتداء من اليوم الخميس، من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس: “نتفهم أن إسرائيل ستبدأ في تنفيذ وقفات لمدة أربع ساعات في مناطق شمال غزة وستعلن موعدها قبله بثلاث ساعات”.

وأضاف أنه تم التوصل إلى هذه الهدن بعد مناقشات بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في الأيام الأخيرة، بما في ذلك محادثات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف كيربي: “أبلغنا الإسرائيليين أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق خلال فترة التوقف، وأن هذه العملية ستبدأ اليوم”.

ووصف ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، قائلًا إن توقف القتال سيسمح للناس بالابتعاد وبإيصال المساعدات الإنسانية، كما يمكن استخدامها لإخراج الرهائن.

عاجل | البيت الأبيض: نهدف لإدخال ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميا ونريد أن يتحقق هذا قريبا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 9, 2023

وقال كيربي إن وقف إطلاق النار ليس كليًا، لأن ذلك سيساعد حركة “حماس” و”يضفي شرعية على ما فعلته في السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، وببساطة لن ندافع عن ذلك في هذا الوقت”.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، اليوم الخميس، إنه يسعى لوقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول من ذلك كثيرًا ليتسنى إخراج الرهائن الذين تحتجزهم حركة “حماس”.

وفيما يتعلق بفرص تطبيق وقف لإطلاق النار، قال بايدن: “لا توجد إمكانية”، قبل أن يتوجه إلى ولاية الينوي.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بالاستياء تجاه نتنياهو؟ قال الرئيس الأمريكي إن “الأمر استغرق من الوقت أكثر مما كنت آمل به”.





من جهتها، نفت حركة “حماس” مسألة “التوصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال”، وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مساء الخميس: “المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا”.

عاجل | طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ينفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 9, 2023

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الخميس، إن “القتال في غزة مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون الإفراج عن مخطوفينا”، في إشارة للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الخميس، قال الجيش الإسرائيلي، إنه “لا وقف لإطلاق النار في غزة، وإنما فترات توقف تكتيكية ومحلية محدودة”.