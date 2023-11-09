القوات حاصرت 3 آلاف طالب ومعلم في المدارس.. 11 شهيدا في اقتحام الاحتلال لجنين (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها إلى 11 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع الحصيلة بالضفة الغربية المحتلة إلى 15 شهيدا منذ فجر الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: “11 شهيدا وأكثر من 20 إصابة بجروح مختلفة في جنين”.

وفي رام الله، أعلنت الوزارة في بيان منفصل “استشهاد مواطن متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال صباح اليوم في مخيم الأمعري”.

كما استشهد شاب (22 عاما) بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلاطة بنابلس، واسشهد اثنين آخرين في دورا في الخليل وفي بيت فجار في بيت لحم.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 176.





حصار جنين

وقال القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب للجزيرة مباشر إن “بين 3000 إلى 3500 طالب إضافة إلى المعلمين محتجزون في خمس مدارس في جنين بسبب حصار الاحتلال”.

وناشد أبو الرب المجتمع الدولي بالتدخل لفك الحصار عن المدارس في جنين حتى يتمكن الطلاب من العودة لمنازلهم، مشيرا إلى أن المعلمين والطلاب في خمسة مدارس على أطراف جنين محتجزون داخل المدارس بسبب حصار الاحتلال.

عاجل | القائم بأعمال محافظ جنين للجزيرة مباشر: من 3000 إلى 3500 طالب إضافة إلى المعلمين محتجزون في خمس مدارس في جنين بسبب حصار الاحتلال — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 9, 2023

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي جنين للمرة الثانية خلال ساعات، ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأشار شهود عيان إلى أن القوات موجودة في ساحة مخيم جنين، وأن الجيش قصف موقعا في المخيم باستخدام طائرة مسيّرة.

لحظة تفـ ـــجير عبوة ناســـفة شديدة الانفجار في جيب عسكري إسرائيلي بساحة مخيم #جنين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/4b8ZTG2qGi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2023

وفجر الخميس، اقتحمت قوات من الجيش مخيم جنين وجرفت شوارع ودمّرت البنية التحتية.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلفت الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.