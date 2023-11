ريكو فيرهوفن بطل العالم في الـ”كيك بوكسينج” يتضامن مع غزة خلال تتويجه باللقب (فيديو)

تضامن الهولندي ريكو فيرهوفن، بطل العالم في رياضة الـ”كيك بوكسينج”، مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحقه متواصلة لليوم الـ34 على التوالي.

وأثناء تتويجه باللقب، يوم الاثنين الماضي، أوقف فيرهوفن احتفاله باللقب، وطالب الجمهور بالوقوف قليلًا للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وقال لمذيع الحلبة، الذي انتظر منه التحدث عن فوزه باللقب، “أصدقائي دعونا نأخذ لحظة واحدة قبل أن نحتفل، هناك أشياء جنونية تحدث في العالم، لذلك دعونا نتوقف لحظة من أجل الوضع في غزة، ونتمنى وندعو من أجل الوحدة والسلام في العالم”.

ليس هذا الموقف الأول للاعب تجاه الحرب في غزة، حيث سبق وكتب منشورًا على حسابه عبر وسائل التواصل، في نهاية الشهر الماضي، مطالبًا بوقف الحرب ومنتقدًا ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير”.

وكتب في منشوره “قلبي يؤلمني، وبكل صدق، أشعر بالغضب عندما أفكر في الوضع المأساوي لغزة، من المحبط للغاية أن تقرأ وتسمح المعايير المزدوجة التي تثير المزيد من الغضب في جميع أنحاء العالم”.

موقف فيرهوفن الذي أعلنه في الحلبة بعد فوزه باللقب، لم يلق استحسان جمهور الحلبة فقط، بل لقي رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد به كثيرون حول العالم.

وهنالك من وصفه بـ”رجل عظيم قام بعمل عظيم”، وقال آخر “هذا بطل، بطل يتحدث عن الحقيقة مثل محمد علي”، وفي حساب آخر “أي رجل محترم يقف بجانب فلسطين”.

All good people with conscience stand with Palestine

That’s a champ , champ who speak up for the truth like Muhammad Ali

