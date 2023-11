سوناك يحمّل قائد شرطة لندن “المسؤولية” بعد رفضه حظر مظاهرة ضد الحرب على غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه يحمّل قائد شرطة (لندن الكبرى) السير مارك رولي “المسؤولية” على قراره بالسماح في خروج مظاهرة ضد الحرب على غزة، السبت المقبل.

وذكر سوناك، في تصريحات الأربعاء، أن قائد الشرطة قال إنه يضمن تأمين إحياء ذكرى “يوم الهدنة” وكذلك سلامة الجماهير، في وقت المظاهرة نفسه.

وأضاف أنه طلب من الشرطة توضيح الطريقة التي يضمنون فيها القيام بذلك، محمّلًا قائد الشرطة “المسؤولية” عن هذا الأمر.

وبعد لقائه قائد شرطة لندن في مقر رئاسة الوزراء، قال سوناك في بيان إنه تلقى ضمانات أن المسيرة ستنظم على مسافة بعيدة من نصب “يوم الهدنة”، ولن تؤثر في مراسم إحياء الذكرى.

وأكد أن رولي تعهد بإعادة النظر في موقفه إذا تلقى معلومات تتحدث عن اضطرابات محتملة.

وتحدى رولي دعوات السياسيين لفرض حظر على المسيرة الرافضة للحرب على غزة، مؤكدًا استقلال صلاحياته رغم الضغوط القوية من قبل الحكومة.

وقال قائد الشرطة السير مارك رولي في بيان إن المعلومات لا تشير إلى احتمالية حدوث اضطرابات عامة خطيرة، أو تهديد حقيقي يدعو لحظر المظاهرة.

وشدّد على أن جهاز الشرطة مستقل يركز في عمله على القانون والحقائق التي بين يديه، رغم إصرار مجموعة من الوزراء بمن فيهم وزيرة الداخلية ووزير العدل على منع تلك المظاهرات.

🗨️ Commissioner Sir Mark Rowley said: "The events taking place this weekend are of great significance and importance to our nation.

"We will do everything in our power to ensure they pass without disruption."

Read our full response ⬇️https://t.co/OYiLbfFp5N pic.twitter.com/Ezt5Cc5Ezf

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 8, 2023