مسؤول إيراني للجزيرة مباشر: طهران مستعدة لتحرك جماعي مع دول إسلامية لوقف مجازر إسرائيل في غزة

قال مسؤول إيراني للجزيرة مباشر، إنه “لا يمكن البقاء في حالة انتظار الهدنة الأمريكية في غزة”، مضيفا أن “المنطقة لا تتحمل هكذا سياسة”.

وأوضح المسؤول الإيراني، الأربعاء، أن “عدم قدرة واشنطن على فرض هدنة في غزة سيكون له عواقب عميقة على استقرار المنطقة”.

وذكر أنه “خلال أقل من أسبوع تلقينا أكثر من رسالة أمريكية بشأن الهدنة الإنسانية في غزة وهذا لم يحدث”، مشيرا إلى أن “وعود واشنطن بشأن هدنة إنسانية في غزة لم تتحقق عمليا ما يدفع للشك بجديتها وقدرتها”.

وأكد المسؤول دعم بلاده لما “تقوم به دولة قطر من جهود واسعة بهدف الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة”.

وقال إن “ما أرسلته الولايات المتحدة من قطع عسكرية للمنطقة لن يشكل رادعا في لحظة تاريخية باتت تقترب”، معربا عن استعداد طهران “لتحرك جماعي مع دول إسلامية أخرى لوقف مجازر إسرائيل بحق المدنيين في غزة”.