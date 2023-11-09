نائب الرئيس التركي للجزيرة مباشر: الدول الغربية شريكة في الحرب وما يحدث بغزة وصمة عار في تاريخ البشرية (فيديو)

قال جودت يلماظ، نائب الرئيس التركي، إن ما نشاهده من الحرب في غزة هو “نقطة سوداء في تاريخ البشرية جمعاء، وما يحدث من قتل للأطفال والنساء وكبار السن، هو مجازر ضد الإنسانية”.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، أن تركيا وبعض الدول الأخرى تحاول إخماد النيران في المنطقة، “بينما مع الأسف الشديد تحاول دول أخرى أن لا تتوقف هذه الأمور الوحشية”.

وأوضح أن “تركيا تبذل كل ما في وسعها لوقف إطلاق النار، بينما هنالك بعض الدول، وخاصة الدول الغربية التي لا تضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وحدوث هدنة، بل إنهم يقفون بجانب إسرائيل دون قيد أو شرط، وبالتالي هم شركاء في هذه الحرب، وستصبح هذه وصمة عار عليها”.

وأكد أن الكثير من الدول الغربية فشلت في الاختبار، موضحًا “رأينا ازدواجية في المعايير، شاهدنا من العالم الغربي موقفًا مختلفًا -فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية-، لذلك على العالم الغربي أن لا يعطينا دروسًا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان من جديد، لأن ما تبنوه طيلة السنوات الماضية ضربوا به عرض الحائط”.

بعد عملية طوفان الأقصى.. هل تغير الموقف التركي من حـ مـ ـاس؟ pic.twitter.com/pnuf2Q9ePu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2023

وقال يلماظ إن بعض الدول تبرر ما تفعله إسرائيل بحق الدفاع عن النفس، “لكن أليس لهؤلاء الفلسطينيين الحق في العيش؟”، مؤكدًا الموقف التركي الذي يعدّ “حماس” حركة مقاومة شعبية، هدفها تحرير بلادها من الاحتلال.

وعن مخالفة إسرائيل للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، قال “الولايات المتحدة تدافع عنها دائمًا أمام المحافل الدولية وداخل الأمم المتحدة، وكلما اتخذ قرار تطعن فيه، لذلك يجب إعادة تشكيل الأمم المتحدة”.

وبشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لتركيا قبل أيام، دون إقامة مؤتمر صحفي كما حدث مع باقي الدول التي زارها، قال يلماظ “لدينا حلف مع الولايات المتحدة، لكن هناك بعض الأفكار التي نختلف معها.. ونريد من أمريكا أن تضغط أكثر على إسرائيل، لكن ذلك لم يحدث”.

نائب الرئيس التركي للجزيرة مباشر: تركيا لا تستطيع البقاء بعيدا عما يحدث في #غزة أو ما يجري في المنطقة pic.twitter.com/UlQBN9Ku0z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2023

ورأى يلماظ أن هناك بعض الجهات التي تقوم بدعاية سلبية تجاه الدور التركي بشأن القضية الفلسطينية، وقال “لا يجب أبدًا التشكيك في الدور التركي تجاه هذه القضية، ويجب من أجل إحداث تأثير أكبر، أن تتخذ جميع الدول العربية والإسلامية موقفًا موحدًا”.

وأكد نائب الرئيس التركي أن أنقرة مستعدة للمشاركة كضامن في أي مفاوضات، لكن بشرط “وضع مسار سياسي دائم للقضية الفلسطينية”.