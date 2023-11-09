سياسة|البرازيل

نتنياهو: إحباط هجوم لحزب الله على أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل

البرازيل شرطة اتحادية
قالت الشرطة الاتحادية البرازيلية إنها أوقفت شخصين يشتبه في قيامهما بالتحضير لتنفيذ "هجمات إرهابية" (حساب الشرطة الاتحادية)
9/11/2023-|آخر تحديث: 9/11/202309:10 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” تعاون مع أجهزة الأمن البرازيلية ووكالات دولية أخرى من إحباط هجوم زعم أن حزب الله اللبناني خطط لتنفيذه في البرازيل.

وذكر المكتب أن الخلية كانت تعتزم تنفيذ هجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل، مشيرا إلى تورط “شبكة واسعة عملت في دول أخرى” في العملية.

وقالت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان، في وقت سابق الأربعاء، إنها اعتقلت شخصين، لم تذكر اسمهما ، بتهم تتعلق بالإرهاب في ساو باولو.

وأوضحت الشرطة أن التوقيف تم في إطار عملية أمنية تهدف إلى “إحباط استعدادات إرهابية والحصول على أدلة على احتمال تجنيد برازيليين لممارسة أعمال متطرفة في البلاد”.

ونفذت الشرطة 11 عملية تفتيش ومصادرة في ولايات ساو باولو وبرازيليا وميناس جيرايس.

ولم يذكر بيان الشرطة جماعة حزب الله.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير العدل البرازيلي فلافيو دينو أن “الشرطة الاتحادية تجري تحقيقا استنادا إلى فرضية وجود شبكة إرهابية تحاول ترسيخ دعائمها في البرازيل”.

المصدر : وكالات