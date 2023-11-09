نتنياهو: إحباط هجوم لحزب الله على أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” تعاون مع أجهزة الأمن البرازيلية ووكالات دولية أخرى لإحباط هجوم زعم أن حزب الله اللبناني خطط لتنفيذه في البرازيل.

وذكر المكتب أن الخلية كانت تعتزم تنفيذ هجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل، مشيرا إلى تورط “شبكة واسعة عملت في دول أخرى” في العملية.

The Brazilian security services, together with the Mossad and its partners in the Israeli security community, alongside additional international security agencies, foiled a terrorist attack in Brazil, planned by the Hezbollah terrorist organization, directed and financed by Iran. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 8, 2023

وقالت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان، في وقت سابق الأربعاء، إنها اعتقلت شخصين لم تذكر اسمهما بتهم تتعلق بالإرهاب في ساو باولو.

وأوضحت الشرطة أن التوقيف تم في إطار عملية أمنية تهدف إلى “إحباط استعدادات إرهابية والحصول على أدلة على احتمال تجنيد برازيليين لممارسة أعمال متطرفة في البلاد”.

ونفذت الشرطة 11 عملية تفتيش ومصادرة في ولايات ساو باولو وبرازيليا وميناس جيرايس.

ولم يذكر بيان الشرطة جماعة حزب الله.

🚨🚔 #OPERACAOPF | Polícia Federal deflagra operação para prevenir atos terroristas no país. Operação Trapiche investiga possível recrutamento de brasileiros para o cometimento de atos extremistas. Foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão… pic.twitter.com/l4Fmokvk0w — Polícia Federal (@policiafederal) November 8, 2023

ونقلت وكالة رويترز عن وزير العدل البرازيلي فلافيو دينو أن “الشرطة الاتحادية تجري تحقيقا استنادا إلى فرضية وجود شبكة إرهابية تحاول ترسيخ دعائمها في البرازيل”.