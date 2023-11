نتنياهو: إحباط هجوم لحزب الله على أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” تعاون مع أجهزة الأمن البرازيلية ووكالات دولية أخرى لإحباط هجوم زعم أن حزب الله اللبناني خطط لتنفيذه في البرازيل.

وذكر المكتب أن الخلية كانت تعتزم تنفيذ هجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل، مشيرا إلى تورط “شبكة واسعة عملت في دول أخرى” في العملية.

The Brazilian security services, together with the Mossad and its partners in the Israeli security community, alongside additional international security agencies, foiled a terrorist attack in Brazil, planned by the Hezbollah terrorist organization, directed and financed by Iran.

