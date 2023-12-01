إصابة أطفال رضع جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة زقوت جنوبي غزة (فيديو)

استقبل مستشفى “أبو يوسف النجار” عددا من الأطفال الرضع الذين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة زقوت في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة إسعاف الرضع وهم يبكون.

وقال أحد أفراد عائلة زقوت إن القصف حدث فجأة، واصفا الوضع بأنه “صعب جدا”.

واستشهد 32 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء استئناف القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع خلال ساعتين من انتهاء الهدنة، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وانتهت صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت بوساطة قطرية مصرية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.