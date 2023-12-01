الأسيرة المحررة هنادي الحلواني تروي ما تعرضن له النساء بعد 7 أكتوبر في سجون الاحتلال (فيديو)

قالت الأسيرة المحررة هنادي الحلواني، إن الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تعرضن لانتهاكات لم يتعرضوا لها من قبل، كالتهديد بالاغتصاب والقتل، وانتهاكات جسيمة بحقهن.

وروت هنادي للجزيرة مباشر، الخميس، تفاصيل تعرضها للاعتقال وحتى الإفراج عنها، وقالت “فجروا باب منزلي واقتحموه، وثبتوني في زاوية دون أن ألبس حجابي، وضربوا أولادي وكسروا محتويات المنزل، وبصقوا على وجهي ودهسوا على المصحف الشريف وسبوا النبي”.

وأضافت “بعدها نقلوني للسجن، وهددوني بالقتل المباشر والاغتصاب بألفاظ مهينة جدًا ونزعوا الحجاب عني أثناء التفتيش ولم يعيدوه لي مرة أخرى، وظهرت أمام ضباط التحقيق بدون الحجاب، وهو ما حدث مع كثير من الأسيرات، إذ قاموا بربطهن من اليدين والرجلين لفترات طويلة”.

"هددوني بالقتل".. الأسيرة المحررة #هنادي_الحلواني تتحدث عن ظروف اعتقالها في سجون الاحتلال pic.twitter.com/K66cO46mka — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2023

وأوضحت هنادي التي اعتقلت بعد يومين من عملية “طوفان الأقصى”، وكانت بالفعل قد اعتقلت لعدة مرات سابقة، أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل السجن في هذه الظروف، وقالت “كان الاحتلال يُدخل علينا يوميًا عددًا من الأسيرات الجدد، حتى ارتفع عدد الأسيرات من 38 إلى 93 خلال هذه الفترة القصيرة”.

وأشارت إلى أنها رأت أم حامل في شهرها الأول، وأخرى حامل في شهرها السابع، وأم ولدت قبل بضعة أيام، بالإضافة لمسنات وعدد كبير من القاصرات، “ولم يأبه الاحتلال بكل ذلك وضربنا بقنابل الغاز”.

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال نزعت حجاب العديد من الأسيرات، وخاصة القاصرات، وأكدت أن القاصرات تم نقلهن إلى السجن دون حجاب، “وهنالك بعض الأسيرات قامت بقضاء الحاجة على ذات الملابس التي كانوا يلبسونها لأنهم منعوا من دخول الحمام لعدة أيام متواصلة”.

“هددوا أولادي بالقتل”

وقالت هنادي إن شرطيات الاحتلال أخذوا بعض ملابسهن ليضعوها في المرحاض ثم يعيدوها لهم ويقولون لهم ارتدوها، وذلك بعد أن تعرضت للماء المتسخ.

وقالت هنادي إن هذه الفترة كانت أشبه بـ”كابوس تعرضن له الأسيرات دون أن يعلم العالم ما يحدث داخل أسوار سجون الاحتلال”.

وعن منع الاحتلال أسرتها من الاحتفال بالإفراج عنها، ترى هنادي أنه يريد أن يصادر مشاعر ولحظات الفرحة لها ولأهلها، و”الدليل أنهم احتجزوني لما بعد منتصف الليل، بينما كان أهلي ينتظروني من صباح اليوم، كما علمت أنهم هددوا أولادي بالقتل أثناء فترة احتجازي”.

وحول شعورها حول عملية “طوفان الأقصى” والمعركة الطويلة التي خاضتها المقاومة لتحريرهن، أكدت هنادي أن المخابرات هددتها في حال التحدث عن أمور بعينها، “من بينها هذا الموضوع”.