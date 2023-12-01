الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال غزة (فيديو)

قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة؛ مما أوقع مصابين.

وفي وقت سابق، نزحت عائلات فلسطينية من مناطق القصف الإسرائيلي باتجاه مدارس النزوح في مدينة رفح بجنوب القطاع.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر موجات نزوح كبيرة من المناطق الشرقية لخان يونس ورفح بجنوب القطاع بعد انتهاء الهدنة واستئناف القصف الإسرائيلي.

كما رصدت الجزيرة مباشر نزوح عائلات من منطقة بني سهيلا باتجاه خان يونس بعد تجدد القصف الإسرائيلي لمناطق عدة.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن “الهدنة الإنسانية لا الحرب يجب أن تبدأ مجددا”، وذلك بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده متحدث مكتب الأوتشا ينس لايركه، في مكتب الأمم المتحدة لدى جنيف، الجمعة، حيث لفت إلى استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع.

وأضاف لايركه: “الجحيم على الأرض عاد إلى غزة. الهدنة الإنسانية لا الحرب يجب أن تبدأ مجددا”.

وصباح اليوم الجمعة، انتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع، وأسفرت تلك العمليات عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.