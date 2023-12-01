القسام تنشر “فيديو” لأسير إسرائيلي يتوسل نتنياهو إعادة جثامين أسرته.. وجيش الاحتلال يعلّق (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مقطع “فيديو” لأسير إسرائيلي يوجّه رسالة لرئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو.

وظهر في “الفيديو” الأسير يردن بيباس، الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل أثناء احتجازهم في غزة.

وقالت الكتائب إنها عرضت تسليم الجثامين الثلاثة، لكن “رفضت حكومة الاحتلال استلامهم ولا زالت تناور وتساوم”.

وتوسل يردن نتنياهو بتسلم جثامينهم، وقال “أولادي وزوجتي هما كل ما لدي في الحياة، أرجوك يا نتنياهو أن تعيد جثامينهم إلى الوطن لكي يدفنوا هناك، أتوسل إليك”.

كتائب القـ ــسـ ــام تنشر مقطعًا للأسير الإسرائيلي يردن بيباس الذي قـ ــتـ ـلت طائرات الاحتلال زوجته وطفليه ويوجه رسالة إلى #نتنياهو#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/LIHmehvYrK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2023

ولم يمر على نشر “الفيديو” سوى دقائق حتى علّق عليه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في كلمة متلفزة، وذكر أن “حماس” تمارس ضغطًا عليهم في المفاوضات.

وقال دانيال إن ما نشرته “حماس” هو “إرهاب نفسي على عائلات المختطفين، هدفه تفعيل ضغط وأن يسبب الألم ويضرب معنوياتنا”، مشيرًا إلى أن “ادعاءات بشأن عائلة يردن لا زالت غير مؤكدة، قلوبنا معه”.





وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل تستمر 6 أيام قابلة للتمديد، قبل أن تمتد ليوم إضافي، وتتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى مناطق قطاع غزة جميعها، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وسبق وأعلنت “حماس” قبل الهدنة وأثناء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، أن عشرات الأسرى والأسيرات داخل قطاع غزة قد توفوا جراء هذا القصف العشوائي، وعرضت مشاهد لعدد من الأسرى الذين توفوا.