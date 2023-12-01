الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي أبلغنا بمنع دخول المساعدات من مصر

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، بالتزامن مع عودة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، أن قوات الاحتلال أبلغتهم بمنع دخول شاحنات المساعدات من مصر.

وقال الهلال الأحمر في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ اليوم كافة المنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري، منع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري الى قطاع غزة بدءاً من اليوم وحتى اشعار آخر.

كما أشار الهلال الأحمر، إلى أن الاحتلال أبلغهم بضرورة تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن.

الهلال الاحمر الفلسطيني : الاحتلال يمنع دخول المساعدات عبر معبر رفح البري أبلغت اليوم قوات الاحتلال الاسرائيلي الهلال الاحمر الفلسطيني وكافة المنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري منع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري الى قطاع #غزة بدءاً من اليوم وحتى اشعار آخر. — PRCS (@PalestineRCS) December 1, 2023

وأكدت المنظمة الاغاثية، أن هذا القرار يزيد من معاناة المواطنين، ويزيد من حجم التحديات التي تواجه المنظمات الانسانية والاغاثية في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة، وعاد الاحتلال لقصف قطاع غزة، وبالتزامن مع بدء العمليات العسكرية، كشفت مصادر أمنية مصرية ومسؤول في الهلال الأحمر، أن شاحنات المساعدات والوقود توقفت عن الدخول لقطاع غزة عبر معبر رفح.

ووصف مسؤولون في الأمم المتحدة استئناف الحرب على قطاع غزة بأنه “كارثي” وقالوا إن استمرار إيصال المساعدات أصبح موضع شك.

وبموجب نظام معمول به منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول، يتعين على شاحنات المساعدات أن تخضع للتفتيش في معبر العوجة على الحدود المصرية مع إسرائيل قبل التوجه إلى رفح لتسليم حمولاتها في رحلة تزيد مسافتها على 80 كيلومترا ويصفها عمال الإغاثة ومسؤولون مصريون أنها تتسبب في اختناقات.

ومعبر رفح هو النقطة الوحيدة التي أمكن من خلالها إدخال المساعدات إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل حصار القطاع وقصفه. وتهبط طائرات دولية في مطار العريش في سيناء لتوصيل شحنات المساعدات. كما تنقل الشاحنات مساعدات إغاثة من القاهرة.