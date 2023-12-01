“سبقتك للجنة”.. جد “روح الروح هذه” يواسي طفلة بترت قدماها في غارة إسرائيلية (فيديو)

رصد أحد المصورين الجد الفلسطيني الذي اشتهر بعبارة “روح الروح هذه”، وهو يواسي طفلة بترت قدماها بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأسر الجد القلوب من جديد بكلمات مؤثرة واسى بها الطفلة، وبعدما قبّل الجد خالد نبهان القدم المبتورة للطفلة، قال لها “هذه سبقتك إلى الجنة”.

وأضاف مشيرًا لقدمها “هذه تيجي يوم القيامة وسام من نور، ترجعلك رجل كويسة من نور، وتشوفي الخير عندما تقابلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هتشعري بالأمان، لأنك هتروحي عند ربنا بسبب هذا الظلم الذي وقع عليكي”.

كما طمأنها أنه سوفي يتم تركيب طرف صناعي لها وتعود حياتها كما كانت، وقال “ستلعبين وستتخرجين من الجامعة وتكبرين وتعيشين حياة في هناء”.

"هذه سبقتك على الجنة".. جد فلسطيني يأسر القلوب مجددًا بكلمات مؤثرة لطفلة بُترت قدمها جراء القـ ـصـ ــف الإسرائيلي على قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/xQNNd6vWPn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2023

وقبل أيام انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الجد نبهان يحمل بين ذراعيه جثمان حفيدته ريم، يودعها بأسلوب مختلف، بعد أن استشهدت في القصف الإسرائيلي رفقة شقيقها الطفل طارق.

المقطع تداوله رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير، للجد وهو يحمل جثمان حفيدته ويلاطفها بكلمات حنونة من قبيل “روح الروح هذه”، ويحتضنها في لحظات الوداع الأخير.

خالد نبهان (أبو منذر) يودّع حفيدته ريم في مشهد أبكى الملايين..😭 #روح_الروح pic.twitter.com/NX0PyBzmHM — حنان المغيدي🇸🇦 ✨ (@HAlsyf77192) November 26, 2023

وصباح اليوم انتهت الهدنة بين فصائل المقاومة وإسرائيل، وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم استئناف الحرب ضد قطاع غزة.

وبعد مرور ساعات من عودة العدوان الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة القصف إلى 109 شهداء ومئات الجرحى.