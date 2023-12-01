شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمدان في خان يونس (فيديو)

أظهرت صور خاصة للجزيرة سقوط شهداء وجرحى جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلًا لعائلة حمدان في خان يونس بقطاع غزة.

كما أظهرت الصور وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى الناصر جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 32، وعشرات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت الوزارة في بيان إن “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر جديدة في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة الإنسانية راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى”.

وأكدت أن “الهدنة المؤقتة لم تسعف المنظومة الصحية”.

وقالت “نحتاج إلى ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود لكل مستشفيات قطاع غزة”.

وانتهت صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت بوساطة قطرية مصرية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.