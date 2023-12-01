ظل ينزف حتى الموت.. استشهاد مصور الأناضول منتصر الصواف بغارة إسرائيلية في غزة

أعلنت وكالة الأناضول استشهاد المصور المتعاون معها في قطاع غزة منتصر الصواف جراء إصابته في القصف الإسرائيلي على القطاع، اليوم الجمعة.

وقال حسن أصمامه، ابن خال الشهيد، إن منتصر وشقيقه استشهدا جراء قصف إسرائيلي في حي الدرج جنوبي مدينة غزة.

وأضاف للأناضول “ظل منتصر ينزف لنحو نصف ساعة دون أن تتمكن أي من سيارات الإسعاف من الوصول إليه حتى تم نقله بسيارة مدينة لمستشفى المعمداني، وهناك لم يستطع الأطباء التعامل مع إصابته لكونها خطيرة بسبب نقص الإمكانيات الطبية، ما أدى لاستشهاده”.

وكان الصواف قد أصيب بجروح خطرة قبيل بدء سريان الهدنة، بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في حي التفاح شرق مدينة غزة، الذي أدى لاستشهاد 47 فردًا من عائلته بينهم والده ووالدته.

كما أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد مصور قناة فضائية الأقصى عبد الله درويش جراء القصف الإسرائيلي، صباح الجمعة.

عاجل | وكالة الأناضول تعلن اسـ ـتـ ـشهاد مصورها بمدينة #غزة #منتصر_الصواف في غــارة إسرائيلية pic.twitter.com/0jcQ7nBzPI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 1, 2023

وصباح اليوم انتهت الهدنة بين المقاومة وإسرائيل، وأعلن جيش الاحتلال استئناف الهجوم ضد قطاع غزة.

وبعد مرور ساعات من عودة العدوان الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة القصف إلى 109 شهداء ومئات الجرحى.