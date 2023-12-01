فلسطيني يحمل جثمان حفيده ويوجه رسالة إلى الدول العربية (فيديو)

حمل الفلسطيني عطية أبو عمرة جثمان حفيده الرضيع محمد الزهار، الجمعة، وعرضه أمام كاميرات الصحفيين ليخبر العالم عن طبيعة بنك أهداف التي تقصفها إسرائيل في قطاع غزة.

وسلّم الجد، عطية أبو عمرة، جثمان الطفل (5 أشهر) إلى والدته، أسمهان عطية الزهار، لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن يوارى جثمانه الثرى.

تغطية صحفية: فلسطينية تودع طفلها الرضيع الذي ارتقى بعد قصفه من قبل جيش الاحتلال pic.twitter.com/L6P3H56H7F — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2023

وأمام عدسات الصحفيين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قال أبو عمرة إن قتل الأطفال يمثل “بنك أهداف إسرائيل و(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو”.

وأضاف أبو عميرة: “إسرائيل قتلت الطفل محمد الزهار عندما قصفت منزلنا في منطقة المغراقة بقطاع غزة”.

تغطية صحفية: ماذا طلب فلسطيني قتل الاحتلال حفيده الرضيع من الدول العربية؟ تصوير: اسراء البحيصي pic.twitter.com/SXtpIUPxck — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2023

وتابع: “يجب على الدول العربية أن تتخذ إجراءات لمنع توريد البترول والغاز إلى أوروبا وأمريكا، بهدف وقف هذه الحرب”.

وصباح الجمعة انتهت الهدنة المؤقتة في القطاع التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا بالبنية التحتية وأكثر من 15 ألف شهيد بينهم 6150 طفلًا على الأقل، وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر فلسطينية وأممية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن عدد الضحايا الفلسطينيين في القطاع خلال الساعات الثلاث من انتهاء الهدنة بلغ 32 شهيدا وعشرات المصابين، معظمهم أطفال ونساء.