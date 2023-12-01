قصف إسرائيلي يستهدف منزلا لعائلة “عدوان” جنوبي غزة يوقع 6 شهداء (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسقوط 6 شهداء على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة “عدوان” في رفح جنوبي قطاع غزة.

وتشهد أجواء غزة بشكل عام تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية، كما تُسمع أصوات القصف بشكل واسع في مناطق متفرقة من القطاع.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن “طائرات الاحتلال تحلق في أجواء غزة وآلياته تُطلق نيرانها شمال غرب القطاع”.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تجدد الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية عبر “إعادة تفعيل النيران في مواجهة منظمة حماس بقطاع غزة”.

وادّعى أدرعي، في تغريدة نشرها عقب انتهاء الهدنة، أن “حماس قامت بخرق الاتفاق وإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية”.

وقال في منشور آخر، إن “طائرات حربية لجيش الدفاع (الإسرائيلي) تغير في هذه الأثناء على أهداف لحماس في قطاع غزة”.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، هدنة مؤقتة لأربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس، تم تمديدها يومين إضافيين، ثم يوما واحدا؛ من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت ما يزيد على 5 آلاف وأسرت نحو 239، بحسب مصادر إسرائيلية رسمية.

وقد شنت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.