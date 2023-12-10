استشهاد جريح واحتجاز مسعف وتعريته.. الاحتلال يعرقل قافلة تنقل إصابات حرجة ويستهدف مسؤولا في “صحة غزة”

استُهدف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بالوزارة

استهدف قناصة الاحتلال الدكتور أشرف أبو مهادي مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، في حين كشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن انتهاكات إسرائيلية ارتُكبت أثناء إجلاء عدد من ذوي الإصابات الحرجة من المستشفى المعمداني.

واستُهدف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بالوزارة من أجل توفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي “المعمداني” وبعض المراكز الصحية بغزة التي ما زلت تعمل.

وبمجرد وصوله إلى مستودعات تبيّن وجود قناصة يعتلون مكانًا قريبًا وتم إطلاق النار عليه فأصيب هو وأصيب سائق سيارة الخدمات الصحية بجواره وأصيب شخص ثالث، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وتابع البيان “استكمالا لهذه الجريمة النكراء استهدفت قوات الاحتلال سيارة الاسعاف التي ذهبت لإخلائهم فور وصولها للمكان”.

واستنكرت الوزارة في ختام بيانها “هذه الجريمة التي تضاف إلى السجل الإجرامي الأسود للاحتلال الإسرائيلي”، وطالبت “الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل الفوري على تفعيل القانوني الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية وتجريم استهدافها”.

انتهاكات أثناء إجلاء إصابات حرجة

في السياق، أجلى الهلال الأحمر الفلسطيني بتنسيق من الأمم المتحدة يوم أمس 11 جريحًا من ذوي الاصابات الحرجة جدًا (حالات بتر وإصابات في الرأس) من المستشفى المعمداني في مدينة غزة إلى مستشفيات جنوب القطاع.

وانطلقت قافلة مكونة من 6 مركبات اسعاف 🚑 تابعة للجمعية برفقة مركبات الأمم المتحدة من خانيونس بعد أن انتظرت قرابة 4 ساعات للحصول على الضوء الأخضر الأول للتحرك باتجاه الحاجز العسكري الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، ثم انتظرت القافلة ساعة كاملة للحصول على ضوء اخضر ثاني لعبور الحاجز، و… — PRCS (@PalestineRCS) December 10, 2023

وبحسب بيان للهلال الأحمر اليوم، انطلقت قافلة مكونة من 6 مركبات إسعاف تابعة للجمعية برفقة مركبات الأمم المتحدة من خان يونس بعد أن انتظرت قرابة 4 ساعات للحصول على الضوء الأخضر الأول للتحرك باتجاه الحاجز العسكري الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها.

ثم انتظرت القافلة ساعة كاملة للحصول على ضوء أخضر ثان لعبور الحاجز، وخضعت بعدها لعملية تفتيش دقيق دامت لحوالي ساعتين وتم خلالها احتجاز مسعفين اثنين أطلق سراحهما فور السماح بمرور القافلة.

وما إن خرجت القافلة من الحاجز وعند وصولها قرب دوار الكويت، أطلق جنود الاحتلال النار على إحدى مركبات الإسعاف، حيث أصيب الزجاج الجانبي للمركبة واستقرت الرصاصة في هيكلها، وفق البيان.

وبعد احتجاز دام لمدة تزيد عن 4 ساعات تم الافراج عن المسعف رامي القطاوي، تعرض خلالها للضرب والتنكيل والابتزاز خلال عملية الاستجواب والتحقيق، حيث وصل الى الجانب الآخر من الحاجز وهو بحالة سيئة بعد اضطراره للمشي مسافة تزيد عن 2 كيلو متر وهو مجرد الملابس ومكبل اليدين في طريق وعرة… pic.twitter.com/TjZBZ9UL13 — PRCS (@PalestineRCS) December 10, 2023

احتجاز مسعف وتجريده من ملابسه

وبعد عودة القافلة من المستشفى المعمداني وعند الوصول للحاجز تم إعاقة طريق القافلة وإعادة احتجاز المسعف رامي القطاوي، وبسبب إجراءات التفتيش الدقيق والفحص والاستجواب على الحاجز لمدة تزيد عن ساعتين، أدى ذلك الى استشهاد أحد الجرحى.

وغادرت مركبات الإسعاف الحاجز، بعد إعاقة لمدة تزيد عن 3 ساعات مع استمرار احتجاز المسعف القطاوي.

وبعد احتجاز دام لمدة تزيد عن 4 ساعات، تم الافراج عن المسعف، تعرض خلالها للضرب والتنكيل والابتزاز خلال عملية الاستجواب والتحقيق، حيث وصل إلى الجانب الآخر من الحاجز وهو بحالة سيئة بعد اضطراره للمشي مسافة تزيد عن كيلومترين وهو مجرد الملابس ومكبّل اليدين في طريق وعرة وأجواء البرد القارص.