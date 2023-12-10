استشهد عميدها و36 من أهله.. سفير فلسطين بالجزائر يكشف عن 4 مجازر تعرضت لها عائلته (فيديو)

كشف الدكتور فايز أبو عيطة سفير فلسطين لدى الجزائر، للجزيرة مباشر، عن 4 مجازر تعرضت لها عائلته في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 65 يومًا.

وقال “هذه رابع مجزرة بحق عائلتي شخصيًّا في قطاع غزة، وهذه المجزرة الأخيرة بالفعل خلّفت 36 شهيدًا من أبناء العائلة ومعهم عميد العائلة”.

وتابع “بالمناسبة هي عائلة وادعة لها مصنع ألبان في غزة، مشهورة ومعروفة، كل القطاع يتعامل معها، لا علاقة لها بأي أمور غير عملها، يعني أقصد أقول إنها بالفعل من المدنيين العزل”.

شركة جمال الدين أبو عيطة حصلت على الآيزو من ثلاث سنين تقريبا وصورت عنهم فيلم قصير كقصة نجاح لصالح مؤسسة دولية وشفت بعيني قديش بستاهل هالبزنس العائلي إنه ياخد الآيزو وصاحب الشركة كان رجل فاضل عاملنا بكل كرم وترحاب والله هو وعائلته رحمهم الله جميعا وملعون هالإحتلال المجرم https://t.co/ZVGgoXiZlj — Tamer Hamam (@tamerhamam_) December 9, 2023

واستطرد “ولكنهم بقوا في منزلهم صامدين لا يريدون الخروج لأنه لا يوجد مكان يروحوا عليه، لا يوجد مكان آخر، كلما سمعوا ماذا يحدث لأهلهم وأبناء شعبهم في الجنوب يقولون: نمكث في منزلنا، قد نستشهد في منزلنا أفضل من ألا نجد مكانًا نستشهد فيه في الجنوب، لأنه لا يوجد في قطاع غزة مكان آمن”.

وأضاف “كانوا يستضيفون أيضًا نازحين آخرين، فالعدد يصل إلى ما يزيد عن 70 مواطنًا موجودين تحت الأنقاض في هذه البناية، وبالتالي هذه مناشدة أيضًا من خلالكم كل من يستطيع لأي وسيلة إنقاذ سواء دولية او محلية أو كل الجهات التي تتابع هذا الأمر”.

مجزرة راح ضحيتها 37 شهيدًا

وأمس السبت، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بشعة راح ضحيتها 37 مواطنًا من عائلة أبو عيطة، إذ استُشهد عميد العائلة المهندس جمال الدين سليم أبو عيطة (صاحب شركة أبو عيطة للأجبان والألبان) وزوجته وأبناؤه “بسام وباسم وصلاح وأحمد وطارق ويزن” وزوجاتهم وأحفاده وابنتاه “سهيلة وأحلام” جراء قصف استهدف منزله ومصنعه الواقع في شارع صلاح الدين بجباليا شمال قطاع غزة.

ويكثف الجيش الإسرائيلي قصف غزة في اليوم الـ65 من عدوانه على القطاع المحاصَر لا سيما في المناطق الجنوبية. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المستمر على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 17700 شهيد ونحو 49 ألف مصاب.

ارتقاء المهندس جمال الدين ابو عيطة (صاحب شركة أبو عيطة للأجبان والألبان) هو وزوجته وأبناؤه وزوجاتهم وأحفاده وبناته في قصـ.ف صهيوني همجي طال منزله ومصنعه الواقع في شارع صلاح الدين في جباليا، مما نتج عنه أكثر من 36 شهـ.ـيد من العائلة. pic.twitter.com/dON768RRdq — ق.ض (@Jales_tinian2) December 9, 2023