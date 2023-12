الإيغاد: البرهان وحميدتي يوافقان على عقد اجتماع فردي لحل الأزمة السودانية

أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” في بيان بمناسبة ختام القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المنظمة التي عقدت في جيبوتي أمس السبت، ‏عن موافقة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على اقتراح القمة بعقد اجتماع فردي مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي).

‏وكشفت “الإيغاد” في بيانها، اليوم الأحد، عن إجراء محادثة هاتفية بين رؤساء الدول وحكومات المنظمة مع حميدتي، ‏وأعلنت قبوله مقترحات القمة بوقف إطلاق النار غير المشروط وحل النزاع من خلال الحوار السياسي، فضلًا عن عقد اجتماع فردي مع البرهان بتيسير من “الإيغاد”.

‏ودعت “الإيغاد” أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال العدائية فورًا دون قيد أو شرط، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين في المناطق والمجتمعات المتضررة من الحرب.

‏وأوضحت “الإيغاد” في بيانها، أن القمة الرئاسية الاستثنائية، التزمت بدعم عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية لتحديد طبيعة الحكم وهيكليته، وأن تنقل البلاد إلى حكم مدني ديمقراطي. فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى تنظيم حوار سوداني سوداني يهدف ‏إلى صياغة إجماع وطني نحو تشكيل عملية انتقالية بقيادة مدنية تتوج بعقد حوار مفتوح شفاف وانتخابات ديمقراطية.

Pleased with the successful outcomes at the 41st Extraordinary Session of the IGAD Assembly in Djibouti, graciously hosted by H.E. President @IsmailOguelleh. Appreciated the constructive discussions & guidance on addressing the conflict in the Republic of #Sudan.

The Assembly… pic.twitter.com/2dsnXLIhiW

— Dr Workneh Gebeyehu (@DrWorkneh) December 9, 2023