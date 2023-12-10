القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين من مسافة صفر وتستهدف قوات أخرى جنوبي غزة (فيديو)

أعلنت كتائب القسّام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- آخر التطورات الميدانية في غزة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ65، حيث اشتبكت مع قوات الاحتلال من مسافة صفر وأوقعت العديد منهم بين قتلى وجرحى، وتصدّت للتوغّلات البرية.

وقالت القسّام، في بيانات منفصلة عبر قناتها على تليغرام، إنها أجهزت على 3 جنود إسرائيليين من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية للاحتلال في منطقة الفالوجة شمال قطاع غزة. وقبلها أعلنت الإجهاز على قنّاص و10 جنود إسرائيليين في المنطقة ذاتها.

واستهدفت القسّام كذلك قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى في مخيم جباليا شمالي القطاع بقذيفة أفراد، مؤكدة وقوع عناصرها بين قتيل وجريح، كما تم استهداف قوة أخرى راجلة وجرافة عسكرية في نفس المنطقة بعبوة أفراد “رعدية”.

وأعلنت القسّام أيضا الاشتباك مع عدد من جنود الاحتلال غرب جباليا وأجهزت على أحدهم من مسافة صفر، كما استهدفت 8 آليات إسرائيلية وجرافة عسكرية في المنطقة ذاتها بالقذائف المضادة للدروع و”الياسين 105″.

وأفادت القسّام بأنها “تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون”.

وقالت الكتائب إنها أيضًا استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع D9 ودبابة ميركافا، بقذائف الياسين 105 في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وأكدت تحقيق إصابات مباشرة.

ويكثف الجيش الإسرائيلي من عدوانه على القطاع المحاصَر لا سيما في المناطق الجنوبية، في حين تصدت المقاومة لتوغلاته البرية، ودارت معارك ضارية في محاور عدة أبرزها خان يونس ومدينة غزة وجباليا.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المستمر على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى نحو 17700 شهيد ونحو 49 ألف مصاب.