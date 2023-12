المفوض العام للأونروا يتهم إسرائيل بالتمهيد لطرد سكان غزة إلى مصر.. إليك التفاصيل

اتهم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إسرائيل بتمهيد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيًا إلى مصر عبر الحدود.

وأشار لازاريني في مقال رأي نشرته صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، أمس السبت، إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال، ثم الجنوب.

"An immediate ceasefire is needed to end the hell on earth in #Gaza " @UNLazzarini : The dehumanization of Palestinians has allowed the international community to bear continued Israeli attacks in #Gaza https://t.co/dWUMG8Arh1

وبحسب لازاريني فإن “الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة رفضت بشدة تهجير سكان غزة قسرًا من القطاع”.

وأضاف “لكن التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر بغض النظر عما إذا كانوا يقيمون هناك أو يتم توطينهم في مكان آخر”.

ورأى المفوض العام للوكالة الأممية أن الدمار الواسع النطاق في شمال قطاع غزة وما نتج عنه من عمليات نزوح هي “مرحلة أولى من هذا السيناريو” مشيرًا إلى أن المرحلة التالية تتمثل في إجبار المدنيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبًا بالقرب من الحدود.

وقال لازاريني “إذا استمر هذا المسار فإنه سيؤدي إلى ما يسميه الكثيرون بالفعل النكبة الثانية، فلن تكون غزة أرضًا للفلسطينيين بعد الآن”، في إشارة إلى النكبة الفلسطينية عندما تم تهجير ونزوح 760 ألف فلسطيني إبان قيام إسرائيل في سنة 1948.

Every day of the last two months, aid agencies have pleaded for deliveries of humanitarian supplies to the #GazaStrip

We have been placed in the intolerable position of requesting permission to do lifesaving work.

My latest in the @latimes https://t.co/IhQ9biOaS3

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) December 9, 2023