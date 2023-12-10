بمشاركة 4 مرشحين.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية داخل البلاد

بدأت اليوم الأحد عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي تجري على مدى ثلاثة أيام داخل البلاد.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية ما يزيد على 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقًا لقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويخوض الانتخابات الرئاسية إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 3 مرشحين آخرين هم: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحسب الإجراءات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، ستُعلَن نتيجة الانتخابات الرئاسية في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي حال الإعادة ستجري الانتخابات على مدى أيام 5 و6 و7 يناير/كانون الثاني المقبل خارج البلاد، وأيام 8 و9 و10 يناير داخل البلاد، كما ستُعلَن نتيجتها النهائية في موعد أقصاه 16 يناير 2024.

وكانت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية قد جرت خارج البلاد أول ديسمبر الجاري، واستمرت على مدى ثلاثة أيام في 137 مقرًّا انتخابيًّا في بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في 121 دولة.