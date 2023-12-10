تضامنا مع غزة.. متظاهرون يرتدون أكفانا في باريس قرب برج إيفل (فيديو)

نظم محتجون في العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، مظاهرة حاشدة لدعم قطاع غزة أمام القصف الإسرائيلي الغاشم على القطاع المتواصل لليوم الـ65 من العدوان.

وبالقرب من برج إيفل الشهير، ارتدى متظاهرون أكفانًا واستلقوا على الأرض لتمثيل الضحايا المدنيين الذين قضوا جراء القصف الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون أيديهم المطلية باللون الأحمر، تعبيرًا عن دماء شهداء غزة، وردد حشد منهم شعارات: “فلسطين حرة” و”غزة، باريس معك” و”غزة، كلنا معك”.

كما ارتدى المتظاهرون الكوفية الفلسطينية على رقابهم، وحملوا أيضًا الأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت 17 ألفًا و700 شهيد، و48 ألفًا و780 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.