أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط متأثرًا بجروح أصيب بها في معارك شمالي غزة قبل يومين.

وارتفع بذلك العدد المعلن لقتلى جيش الاحتلال إلى 103 منذ بداية الحرب البرية على قطاع غزة، من بينهم 31 قتيلًا منذ نهاية الهدنة قبل 10 أيام.

كما ارتفع العدد الكلي المعلن عنه إلى 426 قتيلًا من الجنود والضباط منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (تاريخ انطلاق معركة طوفان الأقصى).

في السياق، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لما قالت إنها “مروحيات تابعة لجيش الاحتلال تقوم بنقل الجنود المصابين بعد قصف موقع “صوفا” العسكري واشتعال النيران بداخله”.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد، عبر منصة “تلغرام”: “مروحيات الاحتلال تنقل إصابات في الجنود بعد قصف موقع “صوفا” العسكري واشتعال النيران بداخله ضمن معركة طوفان الأقصى”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يجلي عشرات الجنود المصابين خلال المعارك والاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ois8RO4OmN — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 10, 2023

كما أظهر مقطع “فيديو” جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء إجلاء عشرات الجنود المصابين خلال المعارك والاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري قد قال إن القتال في قطاع غزة يسير وفق مراحل، وإن الجيش الآن في مرحلة ضرب مراكز قيادة “حماس”.

وأضاف هاغاري أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى وسط مدينة غزة في أعقاب هجوم مشترك قادته قوات المدرعات وقوات البحرية.

وأشار إلى أن القتال لا يزال ضاريًا في عدد من المناطق كالشجاعية وجباليا وخان يونس حيث يواجه الجيش الإسرائيلي مقاومة شديدة، معلنًا عن وقوع قتلى في صفوفه وجرحى.

وأمس السبت، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن ما يزيد عن 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم أكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميًا “كمعاقين”.

وبوتيرة يومية، تعلن “كتائب القسام” عن قتلها جنودًا إسرائيليين، وتدمير آليات عسكرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على القطاع، وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 17 ألفًا و997، و49 ألفًا و229 جريحًا.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إنه “خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال 21 مجزرة مروعة، وأباد عوائل بكاملها، بما في ذلك قصف مستشفى كمال عدوان، شمالي القطاع، مما أدى إلى استشهاد مريضتين وإصابة العشرات داخل المستشفى، وتعرض حياة الموجودين بداخله لخطر”.