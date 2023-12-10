حشود في إندونيسيا تتضامن مع غزة وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل (فيديو)

تنظَّم في هذه المسيرات حملات تبرع لأهل غزة وتجد قبولًا واسعًا بين مختلف فئات الشعب الإندونيسي

شهدت محافظات إقليم جاوة الغربية -أعلى أقاليم إندونيسيا كثافة سكانية- عددًا من المسيرات والمظاهرات التضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي متواصل منذ 65 يومًا خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

وأظهرت صور خاصة بالجزيرة مباشر احتشاد آلاف من سكان باندونغ -عاصمة الإقليم- في وسط المدينة، وكذلك في محافظتي سوبانغ وبوغور، حيث خرجت مسيرات شارك فيها الآلاف تأييدًا للمقاومة الفلسطينية ودعمًا لكفاح الشعب الفلسطيني.

واستنكر المتظاهرون العجز الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين وفي مقدمتهم الأطفال والنساء.

وأكدوا ضرورة تفعيل دور الدول العربية والإسلامية في تخفيف معاناة الفلسطينيين ووقف هذه الحرب التي دخلت شهرها الثالث.

حملات تبرع ودعوات مقاطعة

كما شهدت المسيرات دعوات للمقاطعة الاقتصادية للمنتجات التي توصف بأنها حاضرة في إسرائيل بشراكات تجارية أو داعمة لها بشكل أو بآخر.

كما تُنظَّم في هذه المسيرات حملات تبرع لأهل غزة، وتجد قبولًا واسعًا بين مختلف فئات الشعب الإندونيسي.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المستمر على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 17700 شهيد ونحو 49 ألف مصاب.