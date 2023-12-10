سياسة|قطاع غزة

رد غير متوقع من مستشار نتنياهو عن سبب تجريد فلسطينيين من ملابسهم بعد اعتقالهم في غزة (فيديو)

صورة نشرتها هيئة البث الإسرائيلية للمعتقلين من غزة
10/12/2023

فاجأ مارك ريغيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مذيع قناة سكاي نيوز fتعليقه على تجريد بعض سكان غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وسأله المذيع نيال باترسون، حول الفيديوهات والصور المتداولة حيث يظهر عشرات الرجال مقيدين ومعصوبي الأعين وعراة إلا من ملابسهم الداخلية، وقال “ما هو الغرض من المناورة التي كانت تجري في تلك المرحلة؟

ليرد مستشار نتنياهو بإجابة مفاجئة، معتبرًا أن ما فعله جنود الاحتلال بالفلسطينيين خدمة لهم بسبب الطقس الحار.

وقال “أولًا وقبل كل شيء تذكر أن الشرق الأوسط أكثر دفئًا هنا، خاصة خلال النهار عندما يكون الجو مشمسًا، أن تطلب من شخص أن يخلع ملابسه قد لا يكون أمرًا لطيفًا لكنه ليس نهاية العالم”.

إجابة ريغيف أحدثت ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من عرب أو أجانب، إذ طالب البعض بمحاكمته، بينما وصفه آخرون بالمجنون، وقال أحدهم “أعدكم أنكم لم تشاهدوا أبدًا لحظة أكثر جنونًا في أي مقابلة مثل هذه”.

وسخر الإعلامي حافظ الميرازي من إجابة ريغيف، وقال إن الإعلام في الولايات المتحدة يعتبره “الديك الفصيح”، وتابع “لكن من يتابعه وغيره من متحدثي ماكينة الدعاية الإسرائيلية يستغرب ما الطوفان الذي أعطبها حين تكذب كما أعطب أسطورة الجيش الذي لا يقهر”.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية لقطات لعشرات المعتقلين من شمالي قطاع غزة أجبرهم جنود الاحتلال على خلع ملابسهم رغم الأجواء الباردة.

المصدر : الجزيرة مباشر