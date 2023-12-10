رد غير متوقع من مستشار نتنياهو عن سبب تجريد فلسطينيين من ملابسهم بعد اعتقالهم في غزة (فيديو)

فاجأ مارك ريغيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مذيع قناة سكاي نيوز fتعليقه على تجريد بعض سكان غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وسأله المذيع نيال باترسون، حول الفيديوهات والصور المتداولة حيث يظهر عشرات الرجال مقيدين ومعصوبي الأعين وعراة إلا من ملابسهم الداخلية، وقال “ما هو الغرض من المناورة التي كانت تجري في تلك المرحلة؟

ليرد مستشار نتنياهو بإجابة مفاجئة، معتبرًا أن ما فعله جنود الاحتلال بالفلسطينيين خدمة لهم بسبب الطقس الحار.

وقال “أولًا وقبل كل شيء تذكر أن الشرق الأوسط أكثر دفئًا هنا، خاصة خلال النهار عندما يكون الجو مشمسًا، أن تطلب من شخص أن يخلع ملابسه قد لا يكون أمرًا لطيفًا لكنه ليس نهاية العالم”.

رد غير متوقع من مستشار نتنياهو عن سبب تجريد عشرات الفلسطينيين من ملابسهم بعد اعتقالهم في #غزة #غزة_لحظة_بلحظة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/GvuujNxnLE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2023

إجابة ريغيف أحدثت ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من عرب أو أجانب، إذ طالب البعض بمحاكمته، بينما وصفه آخرون بالمجنون، وقال أحدهم “أعدكم أنكم لم تشاهدوا أبدًا لحظة أكثر جنونًا في أي مقابلة مثل هذه”.

وسخر الإعلامي حافظ الميرازي من إجابة ريغيف، وقال إن الإعلام في الولايات المتحدة يعتبره “الديك الفصيح”، وتابع “لكن من يتابعه وغيره من متحدثي ماكينة الدعاية الإسرائيلية يستغرب ما الطوفان الذي أعطبها حين تكذب كما أعطب أسطورة الجيش الذي لا يقهر”.

المذيع: قل لي ما الغرض من تعرية المقبوض عليهم في غزة؟ ثم تصوير الجيش لهم عُراة وحُفاة معصوبي الأعين .. بهذا الوضع؟ المسئول الإسرائيلي:

لاتنس ان الطقس حار هنا في الشرق الأوسط، وقد يحلو لك في يوم مشمس ان تتخفف وتقلع ملابسك.."! المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية مارك ريجيف كان سفيرا… https://t.co/i8njxPQfc3 pic.twitter.com/oi1340R5iy — حافظ المرازي (@HafezMirazi) December 9, 2023

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية لقطات لعشرات المعتقلين من شمالي قطاع غزة أجبرهم جنود الاحتلال على خلع ملابسهم رغم الأجواء الباردة.