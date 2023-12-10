شاهد: غارات تدمر حيا سكنيا جنوبي لبنان وحزب الله يصيب جنودا إسرائيليين

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات جوية على بلدة عيترون الحدودية في جنوب لبنان ما أدى الى تدمير حي سكني “بأكمله”، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن “العدو الاسرائيلي صعّد من وتيرة اعتداءاته، وتسببت غارات شنتها مقاتلاته الحربية في تدمير حي كامل بعيترون، حيث سُويت العديد من المنازل السكنية بالأرض”.

ولم يعلن على الفور عن وقوع إصابات، فيما حضرت إلى المكان طواقم الإغاثة، وفقاً للوكالة.

كما استهدف جيش الاحتلال بالقذائف المدفعية أطراف بلدة الناقورة الساحلية وبلدة يارون، فيما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا استهدف محيط مسجد بلدة مروحين الحدودية، في قضاء صور (جنوب).

بالفيديو | سلسلة غارات جوية عنيفة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية المعادية مترافقة مع قصف مدفعي كثيف إستهدفت اطراف بلدة يارون في #جنوب_لبنان pic.twitter.com/wNfX32ySab — قناة المنار (@TVManar1) December 10, 2023

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن عددا من جنوده أُصيبوا بجروح في قصف استهدفهم من جنوب لبنان قرب الحدود الشمالية.

وقال الجيش في بيان: “أنهت مقاتلات سلاح الجو منذ فترة قصيرة موجة واسعة من الهجمات على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية”، لافتا إلى أن من بين الأهداف “بنى تحية ومنصات إطلاق ومواقع عسكرية لحزب الله”.

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن “قواته هاجمت مؤخرا خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة زرعيت”، قرب الحدود اللبنانية.

وقال البيان: “إثر تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي، رُصد طيران معادٍ عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، ونجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض هدفين” من دون أن يوضح طبيعتهما.

وبحسب بيان جيش الاحتلال “أصيب جنديان إسرائيليان بجروح متوسطة وأصيب عدد آخر بجروح طفيفة نتيجة الشظايا واستنشاق الدخان. وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي”، دون تحديد العدد الاجمالي للمصابين.

في المقابل، قال “حزب الله” في بيان: “مجاهدونا هاجموا بطائرات مسيّرة ‫مقر قيادة مستحدث لجيش العدو جنوب ثكنة يعرا في القطاع الغربي”، بحسب قناة “المنار”.

عاجل | المقاومة الاسلامية في لبنان: مجاهدونا شنوا هجومًا جويًا بطائرات مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددًا من الإصابات في صفوف جنوده#حزب_الله — قناة المنار (@TVManar1) December 10, 2023

وأضافت أن “الهجوم الجوي على مقر جيش العدو أصاب ‫أهدافه بدقة وأوقع عددا من الإصابات في صفوف جنوده”.

وكان “حزب الله” قد أعلن في بيانات منفصلة أن مقاتليه “استهدفوا موقعي زبدين والرمثا ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان” وتم تحقيق إصابات مباشرة.

عاجل | المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعا لجنود العدو بين موقعي زبدين والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة — قناة المنار (@TVManar1) December 10, 2023

كما أعلن الحزب أن “المقاومة نفذت هجوما جويا بطائرات مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي، جنوب ثكنة يعرا، وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت عددًا من الإصابات في صفوف جنوده”.

كما أعلن الحزب “استهداف دشمة في موقع ‏العباد يتحصن فيها جنود العدو الإسرائيلي مؤكدا وقوع إصابات بين قتيل وجريح”.

عاجل | المقاومة الإسلامية تدمر دشمة في موقع العباد يتحصن فيها جنود العدو الإسرائيلي وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح — قناة المنار (@TVManar1) December 10, 2023

وأكد حزب الله أنه “استهدف تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا ‏فيه إصابات مباشرة”.

عاجل | المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعا لجنود العدو في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة وتحقق فيه إصابات مباشرة — قناة المنار (@TVManar1) December 10, 2023

وصباح الأحد، شهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان قصفاً متبادلا، حيث شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على محيط بلدات لبنانية، فيما أعلن “حزب الله” استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عدة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتبادل “حزب الله” وفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق النار مع جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، “تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من الشهر ذاته.