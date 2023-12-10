شاهد: وصول شهداء ومصابين إلى المستشفى إثر قصف لمنطقة “ترنس البابا” وسط قطاع غزة

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، بعد قصف إسرائيلي عنيف استهدف مناطق متفرقة في القطاع.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في منطقة “ترنس البابا” وسط قطاع غزة، وقصفت المنزل على رؤوس ساكنيه، مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وبجانب سيارات الإسعاف التي نقلت الضحايا إلى المستشفى، استخدم الأهالي عربات تجرها دواب بسبب نقص الوقود، إضافة إلى الضغط الكبير على سيارات الإسعاف جراء قصف مناطق متفرقة بالقطاع.

وحسب ما نقلت كاميرا الجزيرة مباشر، فإن غالبية ضحايا قصف منطقة “ترنس البابا” هم من الأطفال والنساء وكبار السن.

قائد شرطة خان يونس يكشف منهجية الاحتلال في استهداف مناطق ادّعى أنها آمنة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة #غزة pic.twitter.com/qPPBjBjOh8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2023

وفجر اليوم أيضًا، شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة دير البلح ومخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة ومناطق عدة في شمالي القطاع، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الـ65 من عدوانه على القطاع المحاصر لا سيما المناطق الجنوبية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المستمر على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 17700 شهيد ونحو 49 ألف مصاب، في حين أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة إضرابًا شاملًا في الأراضي الفلسطينية، الاثنين المقبل، وذلك ضمن حراك عالمي يدعو إلى المطالبة بوقف العدوان على غزة.