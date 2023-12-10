عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة (فيديو)

قصف الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مربعًا سكنيًّا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهو ما أسفر عن شهداء ومصابين لا يزال يجري انتشالهم من تحت الأنقاض حتى صباح اليوم الأحد.

ورصدت جولة للجزيرة مباشر حجم دمار هائل في المكان، وأجمع السكان على أنهم فوجئوا في الساعة التاسعة مساء أمس بقصف للاحتلال تسبب في تدمير عدد كبير من المنازل بالمنطقة.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن قصف الاحتلال أدى إلى إيقاع عشرات الشهداء والمصابين في المنطقة، من بينهم نازحون كانوا قادمين من شمالي القطاع.

وقال شاب إنه بعد القصف مباشرة ذهب إلى منزل عمه، فوجد أقدام أولاده جميعًا هي فقط التي تظهر من تحت الأنقاض، ولم يوضح مصيرهم، كما أشار إلى انتشار الأشلاء في المنازل المجاورة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد قصف الاحتلال مخيم البريج، مما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى وجود عدد من المواطنين تحت الركام.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الـ65 من عدوانه على القطاع المحاصر لا سيما المناطق الجنوبية.

وشنت طائرات الاحتلال، الليلة الماضية، غارات عنيفة على مدينة دير البلح ومخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة ومناطق عدة في شمالي القطاع.