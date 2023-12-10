سياسة

قتلى وعشرات الجرحى في قصف للنظام السوري استهدف وسط إدلب وريفها (فيديو)

إدلب السورية.. مقتل 5 وإصابة 38 مدنيا في هجوم للنظام
مدة الفيديو 02 minutes 14 seconds
10/12/2023-|آخر تحديث: 10/12/202312:28 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات النظام السوري استهدفت بصواريخ الأحياء السكنية والمنطقة الصناعية في محافظة إدلب وريفها اليوم السبت.

وأوضح أن الهجمات أدت إلى وقوع 6 قتلى وأكثر من 30 جريحًا على الأقل من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وحسب الدفاع المدني السوري في المنطقة (الخوذ البيضاء) فإن القصف استهدف الأحياء السكنية ومنطقة النجارين والمنطقة الصناعية في إدلب.

ونُقل المصابون إلى مستشفى “الجمعية الطبية السورية الأمريكية” (SAMS) في إدلب.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانا عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين حين وآخر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات