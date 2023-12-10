قتلى وعشرات الجرحى في قصف للنظام السوري استهدف وسط إدلب وريفها (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات النظام السوري استهدفت بصواريخ الأحياء السكنية والمنطقة الصناعية في محافظة إدلب وريفها اليوم السبت.

وأوضح أن الهجمات أدت إلى وقوع 6 قتلى وأكثر من 30 جريحًا على الأقل من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

توثيق آثار القصف المدفعي لقوات النظام والأضرار التي ألحقها في المنطقة الصناعية بمدينة إدلب جراء القصف الصاروخي، اليوم السبت 9 كانون الأول.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/A2kePLXqcq — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 9, 2023

وحسب الدفاع المدني السوري في المنطقة (الخوذ البيضاء) فإن القصف استهدف الأحياء السكنية ومنطقة النجارين والمنطقة الصناعية في إدلب.

ونُقل المصابون إلى مستشفى “الجمعية الطبية السورية الأمريكية” (SAMS) في إدلب.

استجابة فرقنا بإسعاف المصابين وإخماد الحرائق التي اندلعت جراء القصف الصاروخي لقوات النظام على مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، اليوم السبت 9 كانون الأول، والذي أدى لمقتل مدني وإصابة 6 آخرين.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/cjEd1cD6zI — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 9, 2023

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانا عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين حين وآخر.