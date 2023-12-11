إضراب شامل يعم الضفة تزامنا مع حراك عالمي للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (شاهد)

شهدت بعض الدول العربية والغربية دعوات من نشطاء ونقابات للمشاركة في إضراب اليوم

عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، اليوم الاثنين، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ66 على التوالي، ومطالبةً بوقف المجازر في حق المدنيين وقصف منازل المواطنين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء.

ويأتي الإضراب، بالتزامن مع حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب شامل حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وهي الدعوة التي قوبلت بتفاعل عربي ودولي واسع النطاق.

إضراب شامل

وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات والمدارس والمعاهد والبنوك والمصارف والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال.

وشمل الإضراب المواصلات العامة في المحافظات الشمالية في الضفة والقدس، وخلت الشوارع من المركبات والمارة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، حتى إن أكشاك القهوة التي عادة من تبقى مفتوحة في أيام الإضراب، التزمت بإضراب اليوم.

وقالت القوى الوطنية في بيان إن هذا الإضراب جاء “رفضًا لحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال بالشراكة مع الإدارة الأمريكية والإمعان في التدمير والقتل للأطفال والنساء والمدنيين، ورفضًا للفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي الذي أجهض مشروع القرار لوقف المجازر والجرائم ضد شعبنا”.

لم تشارك بوقف العدوان على غزة فأنت شريك بالإبادة

التزم بالإضراب لأجل إنقاذ ما تبقّى من إنسانيتك..

لا عذر لمن يختبئ وراء سردية العجز #StrikeForGaza #الاضراب_الشامل @ErdemOzveren571 ✍🏻 pic.twitter.com/v8aW445S1l — KH_97 (@Khabab_97) December 11, 2023

من أجل غزة

وشهدت بعض الدول العربية والغربية دعوات من نشطاء ونقابات للمشاركة في إضراب اليوم. وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات إلى إضراب شامل في العالم، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال.

ورأى هؤلاء أن الإضراب الشامل في العالم يهدف إلى حث الحكومات على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم “إضراب من أجل غزة” أو (#StrikeForGaza)، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في الإضراب تنديدًا بالمجازر في حق الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وبحسب تفاصيل الدعوات المتداولة على منصات التواصل، فإن المشاركة في الإضراب العالمي، تتضمن الامتناع عن التوجه إلى مراكز العمل والمدارس والجامعات، أو فتح المحلات التجارية في المراكز التجارية وعدم استخدام المركبات، وعدم التسوق أو استخدام البطاقات المصرفية في دفع المشتريات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال حربًا مدمّرة على قطاع غزة المحاصر، خلّفت نحو 18 ألف شهيد، و49 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب آلاف لا يزالون تحت الأنقاض يعتقد أنهم استُشهدوا، ودمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.