ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة الغربية إلى 3760 منذ بدء معركة طوفان الأقصى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين 30 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم امرأتان، وأسرى سابقون.

وقالت الهيئة في بيان إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس والخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، بيت لحم، جنين، رام الله، وأريحا.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3760، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.

وقد ارتفع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى أكثر من 280 شهيدا منذ بداية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.