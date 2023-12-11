استشهاد والد الصحفي بالجزيرة أنس الشريف بقصف للاحتلال استهدف منزل العائلة في جباليا (فيديو)

استُشهد والد الزميل الصحفي أنس الشريف المتعاون مع قناة الجزيرة بقصف إسرائيلي استهدف منزله، اليوم الاثنين، في مخيم جباليا شمالي غزة.

وقال الشريف للجزيرة إن والده استُشهد بقصف متعمد لقوات الاحتلال للمنزل، وإنه لم يتمكن من الوصول إلى منزل العائلة المدمر بسبب استمرار القصف في المنطقة.

وأضاف أنهم لم يتمكنوا من دفن جثمان والده في مقابر العائلة بسبب كثافة القصف، واضطروا إلى دفنه في إحدى الساحات.

وأشار الشريف إلى أن الاحتلال لا يريد نقل صورة ما يحدث في قطاع غزة إلى الخارج، مؤكدًا الاستمرار في التغطية رغم الحصار الذي يفرضه الاحتلال على ما يرتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

بعد استشهاد والد الزميل أنس الشريف جراء قصف الاحتلال منزله في جباليا.. الشريف: الاحتلال لا يريد للصورة أن تخرج وسأستمر في تغطية جرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين لآخر نفس#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/rLjJ7YGvEv — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 11, 2023

واستُشهد والدا مراسل الجزيرة في غزة الزميل مؤمن الشرافي و20 من أفراد عائلته جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم جباليا.

كما استُشهد 19 فردًا من عائلة مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة الزميل محمد أبو القمصان في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبلها بأسبوع تقريبًا، استُشهد أفراد من عائلة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، منهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف للاحتلال استهدف منزلًا نزحوا إليه وسط القطاع.

وفي 13 أكتوبر الماضي، أصيب مصور ومراسلة قناة الجزيرة في لبنان إيلي براخيا وكارمن جوخدار بقصف إسرائيلي على قافلة للصحفيين في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، مما أسفر أيضًا عن استشهاد الصحفي عصام عبد الله الذي يعمل في وكالة رويترز، وإصابة صحفي آخر.