معظمهم ضباط.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 عسكريين في معارك غزة

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 430 عسكريًا

أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، مقتل 7 عسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ومصرع ضابط بحادث سير.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن 5 ضباط من الكتيبة 8111 باللواء الخامس قُتلوا في موقع ملغّم خلال معركة بخان يونس، وهم: الرائد (احتياط) رومان برونشتاين (46 عامًا)، النقيب (احتياط) إيليا يانوفسكي (24 عامًا)، الرائد (احتياط) آري يحيئيل زنيلمان (32 عامًا)، الرائد (احتياط) إيتاي بيري (36 سنة)، الرائد (احتياط) أفيتار كوهين (42 عامًا).

هذا إضافة إلى الرقيب (احتياط) جدعون إيلاني (35 عامًا) الذي سقط في معركة أخرى بقطاع غزة. كما أعلن جيش الاحتلال وفاة الملازم نثنائيل مناحيم (22 عاما) وهو ضابط في الكتيبة 50، متأثرًا بجروحه بعد إصابته بعبوة ناسفة في غزة يوم الجمعة.

הותר לפרסום: רס"ן במיל' רומן ברונשטיין, סרן במיל' אליה יאנובסקי ורס"ר במיל' ארי יחיאל זנילמן נפלו בקרבות ברצועה – שלושתם לוחמי גדוד 8111 חטיבה 5. יהי זכרם ברוך@Doron_Kadosh pic.twitter.com/0AStpvbf5R — גלצ (@GLZRadio) December 11, 2023

وأفاد البيان كذلك بسقوط الرائد غال بيخير (34 عامًا) في “حادث سير عسكري في جنوب البلاد”.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 430 عسكريًّا.

הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל: רס״ם (מיל׳) גדעון אילני, בן 35 מעשהאל, רס״ן (מיל׳) אביתר כהן, בן 42 מכפר סבא, רס״ן גל בכר, בן 34 מאורנית, רס״ם (מיל׳) איתי פרי, בן 36 ממודיעין@ela1949 @ItayBlumental pic.twitter.com/ZewL8QUSjM — כאן חדשות (@kann_news) December 11, 2023

وشنّت إسرائيل عدوانًا غير مسبوق على قطاع غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة؛ مما أسفر عن 1200 قتيل إسرائيلي، وأَسر نحو 240 آخرين أُطلق سراح 105 منهم خلال هدنة استمرت أسبوعًا نهاية الشهر الماضي.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه “لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة”.

ونواجه غزة غارات عنيفة ومعارك شرسة في اليوم الـ66 من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، وقد ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 18 ألفا، والمصابين إلى نحو 49 ألفا.