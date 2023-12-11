الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين بينهم ثلاثة في معارك غزة

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 430 عسكريًا

أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، مقتل 3 عسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، فيما لقي ضابط رابع مصرعه في حادث.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن القتلى الذين سقطوا في معارك غزة هم: الرقيب (احتياط) جدعون إيلاني (35 عامًا)، رقيب (احتياط) إيتاي بيري (36 سنة)، والرائد (احتياط) أفيتار كوهين (42 عامًا) ضابط تدريب في الكتيبة 8111 باللواء الخامس.

وأفاد البيان بسقوط الرائد غال بيخير (34 عامًا) في “حادث سير عسكري في جنوب البلاد”.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 430 عسكريًا.

הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל: רס״ם (מיל׳) גדעון אילני, בן 35 מעשהאל, רס״ן (מיל׳) אביתר כהן, בן 42 מכפר סבא, רס״ן גל בכר, בן 34 מאורנית, רס״ם (מיל׳) איתי פרי, בן 36 ממודיעין@ela1949 @ItayBlumental pic.twitter.com/ZewL8QUSjM — כאן חדשות (@kann_news) December 11, 2023

وشنّت إسرائيل عدوانًا غير مسبوق على قطاع غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة مما أسفر عن 1200 قتيل إسرائيلي، وأَسر نحو 240 آخرين أُطلق سراح 105 منهم خلال هدنة استمرت أسبوعًا نهاية الشهر الماضي.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه “لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة”.

وتتعرّض غزة لغارات عنيفة ومعارك شرسة في اليوم الـ66 من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 18 ألفا، والمصابين إلى نحو 49 ألفا.