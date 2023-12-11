“بالطاقة الشمسية”… فكرة عبقرية يشحن بها النازحون في غزة هواتفهم (فيديو)

لجأ المواطنون في قطاع غزة في ظل الحرب والحصار إلى أساليب جديدة ومبتكرة للتغلب على عدم توافر الطاقة الكهربائية اللازمة لشحن هواتفهم المحمولة.

وفي ساحة فضاء وسط مخيم قيد الإنشاء بمدينة رفح جنوبي غزة، وضع الشاب الفلسطيني، عوني الغرباوي، لوحا شمسيا “مشروعه الجديد”؛ لتوفير الطاقة للنازحين لشحن هواتفهم النقالة.

يقول عوني الغرباوي ابن الـ18 عاما: إنه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل غزة حاول بطريقته الخاصة إيجاد مصدر رزق له عبر لوح خلايا شمسية لتوفير الطاقة للنازحين في المخيم بمدينة رفح جنوبي غزة، لشحن هواتفهم النقالة حتى يتمكنوا من التواصل مع عائلتهم في باقي قطاع غزة.

ويؤكد الغرباوي للجزيرة مباشر أن لوحه الشمسي الوحيد في المخيم ساهم في حل أزمة شحن الهواتف النقالة في ظل عدم توفر الطاقة، إلا أن تقلبات الطقس ودخول فصل الشتاء تهدد الخدمة بالتوقف الجزئي أو الكلي.

أما النازح أحمد مطر الواقف في قائمة انتظار طويلة لشحن هاتفه النقال للاطمئنان على أهله فيقول: ننتظر بالساعات لشحن هواتفنا النقالة، مؤكدا أن الخدمة مهددة بالتوقف كليًّا بسبب دخول فصل الشتاء.

وأضاف مطر بأسى أن غزة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، متسائلا لماذا أنتظر يوما كاملا لشحن هاتفي النقال حتى أتمكن من الاطمئنان على عائلتي؟! موضحا أن رحلة شحن هاتفه النقال تستغرق وقتا ومالا ولكنه مضطر إلى هذه الوسيلة تحت وطأة الحرب.