بحثًا عن مأوى آمن ولقمة العيش.. نازحون يبيعون الطعام والخضار في شوارع رفح (فيديو)

نزح عشرات الآلاف من الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، بحثًا عن مأوى آمن ولو قليلًا من قصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم المتواصل على شمال القطاع ووسطه.

وقد نجا بعض النازحين بأنفسهم، لكنهم لم يتمكنوا من جلب أي متاع لهم، إذ نزح الكثير منهم بعد قصف الاحتلال لمنزله، وهو ما أدى إلى فقدان الأموال والأوراق الثبوتية وكافة الأمتعة الشخصية، فضلا عن الأعمال والمحالّ التي يحصلون منها على “لقمة العيش”.

ومن أجل لقمة العيش، احتاج عدد كبير من النازحين، في مناطق إقامتهم الجديدة، إلى العمل حتى تستمر الحياة، في ظل حرب طاحنة ودخول محدود للمساعدات لا يكفي إلا النزر اليسير.

الفلسطينيون في غزة يصنعون الأفران من الطين لاستخدامها في مخيمات النزوح. تصوير: عبد الله العطار pic.twitter.com/sHiUD2T589 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 11, 2023

وقال عنتر البيوك، للجزيرة مباشر، إنه كان يسكن في مدينة حمد السكنية في محافظة خان يونس، وكان يملك مطعما لبيع المأكولات الشعبية من فول وفلافل، لكنه بعد أن نزح إلى رفح أصبح يقوم بطهو بعض الطعام في الشارع وبيعه من أجل لقمة العيش.

وتمنى البيوك أن تنتهي الحرب في أسرع وقت حتى يعود الفلسطينيون إلى بيوتهم سالمين غانمين، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية.

وكشف آخر أنه اضطر لفتح محل لبيع الخضار والفاكهة بعدما نزح إلى الجنوب، معتبرًا أن ذلك ضروري من أجل إيجاد لقمة العيش له ولأسرته.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف لمختلف أنحاء قطاع غزة لليوم الـ66 من عدوانه على القطاع، في حين تتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية بقوة للتوغل البري وسط معارك شرسة.