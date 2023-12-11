بينهن طفلات رضيعات ومسنات.. الاحتلال يحتجز في سجونه 142 أسيرة اعتقلهن خلال اجتياح غزة

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، عن احتجاز 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهن طفلات رضيعات، ونساء مسنّات.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة والنادي، مساء أمس الأحد، جاء فيه أن الأسيرات جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري لغزة، وتشير المعلومات إلى أن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها سجنا (الدامون وهشارون).

وكانت مؤسسات الأسرى، قد أصدرت بيانًا سابقًا، قالت فيه إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة.

وأعرب البيان عن أنه في ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرًا، فإنّ مستوى التخوفات على مصيرهم تتصاعد يومًا بعد يوم، ولا تستبعد المؤسسات إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة.

وأشار البيان إلى أن إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عن وجود 260 معتقلا ومعتقلة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين.

وذكر البيان أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وفي إطار عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السّجون، يتضمن نقل معتقلين من غزة، إلى قسم الزنازين (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السّجون وأقدمها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حربا مدمرة على غزة خلّفت نحو 18 ألف شهيد، و50 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.