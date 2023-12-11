حضر “أبو عبيدة” فانتبه الجميع.. إيقاف مؤتمر بالكويت لمتابعة كلمة متحدث القسام (شاهد)

ظهر أبو عبيدة أمس في كلمة مسجلة للمرة الأولى منذ 3 أسابيع أكد خلالها أن المقاومة بخير

أوقف منظمو مؤتمر بالكويت، مساء الأحد، حلقة نقاشية من أجل الاستماع إلى كلمة “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسّام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأدارت الندوة نقاشًا يتعلق بالقضية الفلسطينية على هامش مؤتمر “فلسطين واستدامة الصمود” الذي تنظّمه الحركة الدستورية الإسلامية بالشراكة مع المنبر الديمقراطي الكويتي وبحضور نخبة من السياسيين والقانونيين والناشطين.

وأثناء الحلقة النقاشية، قطع المُحاور حديثه فجأة وقال “نريد عرض كلمة حالية الآن بحق (أبو عبيدة) فنستأذنكم نوقف الحلقة النقاشية ونكمل”، وهو الخبر الذي أسعد الحضور وقوبل بترحاب وتفاعل واسع تردد صداه عبر المنصات لاسيما أن “أبو عبيدة” ظهر بعد فترة من الغياب.

إيقاف الندوة في قاعة فندق الرجنسي بالكويت للاستماع إلى كلمة "ابو عبيدة". pic.twitter.com/Ejnh8k6yLu — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 10, 2023

وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشهد الإنصات إلى كلمة الناطق باسم القسام، وأشادوا بالموقف الكويتي تجاه غزة والقضية الفلسطينية عمومًا.

وكان آخر ظهور لـ”أبو عبيدة” في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم ظهر مساء أمس في كلمة مسجلة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أسابيع أكد خلالها أن المقاومة بخير، وتحدّث عن حصيلة التطورات الميدانية في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غير مسبوق أسفر عن استشهاد نحو 18 ألفًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.