سرايا القدس تعرض مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال وجنوده في غزة (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لما قالت إنه “مشاهد من استهداف آليات العدو الصهيوني” في محاور توغلها في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكدت سرايا القدس “مقتل وإصابة جميع أفراد إحدى الآليات العسكرية الصهيونية” التي قام مقاتلوها “بتدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة”.

وقالت إن مقاتليها خاضوا “اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع قوات العدو، واستهدفنا دبابتين صهيونيتين بقذائف “التاندوم” في محور التقدم غرب مخيم جباليا”.

كما أعلنت سرايا القدس في بيانات منفصلة:

الإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر خلال اشتباك مع قوة صهيونية راجلة في محور الشجاعية شرق غزة.

قصف تجمعات العدو في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

قصف تجمعات العدو في موقع “كرم أبو سالم” بصواريخ بدر 1.

قصف الحشود العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك ومحور التقدم “نتساريم” بعدد من قذائف الهاون العيار الثقيل.

قصف تجمعات العدو في شارع 5 شمال شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

قصف “صوفا” و”نير إسحاق” برشقات صاروخية.

استهداف آلية عسكرية صهيونية بصاروخ “85 مضاد للدروع” والاشتباك مع الجنود المتحصنين بهيكلها في محور التقدم شرق غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، مقتل 7 عسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 430 عسكريًّا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.