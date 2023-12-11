شاهد: رجال الدفاع المدني الفلسطيني يبحثون عن ضحايا بعد قصف الاحتلال لمخيم جباليا

رصدت لقطات خاصة للجزيرة مباشر، لحظة تفقد فرق الدفاع المدني الفلسطيني لمحيط موقع استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا صباح اليوم الإثنين.

وبالرغم من إخلاء عدد كبير من سكان جباليا لمنازلهم ونزوحهم للجنوب، إلا أن الاحتلال يواصل قصف المنازل وتدميرعدد كبير من المباني.

ويتعرض مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، لقصف عنيف على مدار الأيام القليلة الماضية وحتى صباح اليوم، حيث قصف الاحتلال بالإضافة إلى إلقاء العديد من قنابل الغاز.

ويشهد مخيم جباليا ومحيطه اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تركزت الاشتباكات في مناطق “أبو شرار” و”أبو شرخ” و”الفالوجا” و”الشيخ زايد” و”بركة أبو راشد” ومفترق “الشهداء الستة” وجميع هذه المناطق تحيط بمخيم جباليا وتتمركز فيها القوات الإسرائيلية.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة “حماس”، أمس الأحد، “إجهاز” مقاتليها على 13 جنديا إسرائيليا في منطقة الفالوجا في جباليا.

وقال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن ما يحدث من مقاومة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة يعد قتالا ملحميا على الرغم من الاشتباكات على تخومه بينما المعركة جنوبا أكثر إيلاما وضراوة.

وأوضح الدويري -خلال تحليله العسكري لقناة الجزيرة- أن هناك خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات العسكرية الإسرائيلية في القشرة الخارجية لمخيم جباليا.