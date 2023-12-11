شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة صبح بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة (فيديو)

أدى قصف بطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل عائلة صبح بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إلى استشهاد وجرح العديد من أفراد العائلة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر صلاة الجنازة على شهداء المجزرة الإسرائيلية، بمستشفى أبي يوسف النجار.

وقال أحد الناجين من عائلة صبح للجزيرة مباشر “هؤلاء أولاد خالتي جاؤوا من خان يونس إلى رفح بحثًا عن الأمن، تم استهداف البيت بصاروخين الساعة الثانية صباحا، استشهدوا جميعا وأخي وأختي وزوجها وأولادهم”.

وأضاف مستنكرا “هذه هي المناطق التي يقول اليهود إنها آمنة”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت نحو 18 ألف شهيد، و50 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.